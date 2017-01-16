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  • 16.01, 11:10
Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 человек. Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 человек

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Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 человек

Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 человек

Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 человек
  • Фото: zanoza.kg

    • На месте авиакатастрофы под Бишкеком работают спасатели, идет разбор завалов. Очевидцы сообщают о больших разрушениях в поселке Дача-Суу, на который упал грузовой самолет.

    Число жертв крушения грузового самолета Boeing 747 турецкой авиакомпании в Киргизии возросло до 37 человек, говорится на сайте МЧС Киргизии.

    Самолет упал на дачный поселок Дача-Суу, где постоянно проживали люди. В поселке насчитывалось не менее 43 участков. К этому часу известно, что как минимум 15 домов разрушено, спасатели продолжают разбор завалов. После падения Boeing загорелся, сейчас пожар локализован.

    О выживших пока не сообщается. Но в посольстве РФ в Бишкеке уточнили, что среди пострадавших граждан России нет.

    Ранее сообщалось о 35 погибших и 32 разрушенных домах.

    Авиакатастрофа под Бишкеком произошла в 07:30 утра, грузовой самолет Boeing 747 заходил на посадку в условиях сильного тумана. Самолет рухнул на территорию поселка рядом с аэропортом Манас и проехал по его территории несколько метров.

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