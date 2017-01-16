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  • 16.01, 15:42
На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи. Краснодарский край, МЧС, дети и подростки, поисковые операции, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи

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На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи

На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи

На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи

    Следователи Краснодарского края выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла в регионе накануне. Пятеро подростков провалились под лед. Одному школьнику удалось спастись, поиски его товарищей продолжались всю ночь.

    Официально спасательно-поисковая операция в Тимашевском районе Краснодарского края завершена. Сейчас на месте трагедии продолжают работать только следователи. Несмотря на плохую видимость под водой, водолазы метр за метром обследовали дно. Берег реки ночью освещали специальными световыми мачтами. До последнего момента оставалась надежда найти живых. Но рано утром из воды достали тело четвертого ребенка.

    Пятеро подростков провалились под лед накануне днем. Спастись удалось только одному. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Мальчик рассказал, что они с друзьями возвращались с рыбалки и решили сократить путь по льду.

    Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, берег реки в буквальном смысле усеян небольшими мостиками для рыбалки. В некоторых местах расстояние до противоположного берега не превышает 100 метров. Вода здесь часто замерзает, любители подледного лова отправляются на рыбалку.

    Судя по сводке метеорологов, утром в день трагедии в Тимашевске была минусовая температура, но к обеду резко потеплело почти до плюс 10 градусов, лед подтаял. Сегодня в школу, где учились ребята, горожане приносят цветы.

    Погибшие юные друзья запечатлены на фотографии, которая была сделана всего пару дней назад. На ней Егор, Данил и Даниил. Четвертый мальчик, еще один Данил, — гость из другого города. Одноклассники и учителя отзываются о ребятах как об ответственных и активных. Практические все занимались футболом, принимали участие в самодеятельности.

    В связи с гибелью детей СКР проводит проверку. Правоохранительные органы должны оценить работу, в том числе местных властей, по предупреждению подобных происшествий. В районе трагедии нет ни одной таблички, напоминающей о том, что выходить на лед опасно.

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