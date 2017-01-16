На Кубани гибелью детей в ледяной ловушке заинтересовались следователи

Следователи Краснодарского края выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла в регионе накануне. Пятеро подростков провалились под лед. Одному школьнику удалось спастись, поиски его товарищей продолжались всю ночь.достали тело четвертого ребенка.
Пятеро подростков провалились под лед накануне днем. Спастись удалось только одному. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Мальчик рассказал, что они с друзьями возвращались с рыбалки и решили сократить путь по льду.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, берег реки в буквальном смысле усеян небольшими мостиками для рыбалки. В некоторых местах расстояние до противоположного берега не превышает 100 метров. Вода здесь часто замерзает, любители подледного лова отправляются на рыбалку.
Судя по сводке метеорологов, утром в день трагедии в Тимашевске была минусовая температура, но к обеду резко потеплело почти до плюс 10 градусов, лед подтаял. Сегодня в школу, где учились ребята, горожане приносят цветы.
В связи с гибелью детей СКР проводит проверку. Правоохранительные органы должны оценить работу, в том числе местных властей, по предупреждению подобных происшествий. В районе трагедии нет ни одной таблички, напоминающей о том, что выходить на лед опасно.
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