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  • 16.01, 02:04

В Краснодарском крае обнаружено тело третьего провалившегося под лед ребенка

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В Краснодарском крае обнаружено тело третьего провалившегося под лед ребенка

В Краснодарском крае обнаружено тело третьего провалившегося под лед ребенка

В результате поисковой операции на реке Кирпили в Тимашёвске третий мальчик обнаружен мертвым.

Водолазы обнаружили и около полуночи подняли на поверхность тело третьего школьника, провалившегося под лед на реке Кирпили в Тимашёвском районе Краснодарского края. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете, пишет ТАСС.

Поиски последнего из пропавших не реке детей продолжаются. Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Краснодарского края поисковые работы будут вестись круглосуточно.

Пятеро детей в возрасте 13–14 лет возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашёвского района. Решив сократить дорогу через реку Кирпили школьники провалились под лед. Одного из детей спасли. Тела двоих мальчиков подняли на поверхность водолазы во время поисковых работ.

Поисковые работы на месте трагедии ведут 80 человек, в том числе водолазы и 22 единицы техники. Для координации хода поисковых работ на месте создан оперативный штаб. Психологи оказывают помощь родственникам погибших детей.

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