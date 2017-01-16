В Краснодарском крае обнаружено тело третьего провалившегося под лед ребенка

В результате поисковой операции на реке Кирпили в Тимашёвске третий мальчик обнаружен мертвым.ТАСС.
Поиски последнего из пропавших не реке детей продолжаются. Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Краснодарского края поисковые работы будут вестись круглосуточно.
школьники провалились под лед. Одного из детей спасли. Тела двоих мальчиков подняли на поверхность водолазы во время поисковых работ.
Поисковые работы на месте трагедии ведут 80 человек, в том числе водолазы и 22 единицы техники. Для координации хода поисковых работ на месте создан оперативный штаб. Психологи оказывают помощь родственникам погибших детей.
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