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  • 15.01, 18:29

В Краснодарском крае школьники провалились под лед, одного нашли мертвым

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В Краснодарском крае школьники провалились под лед, одного нашли мертвым

В Краснодарском крае школьники провалились под лед, одного нашли мертвым

В Тимашевском районе Краснодарского края ведутся поиски четырех школьников. По предварительным данным, дети провалились под лед.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону, около 16:10 по московскому времени спасателям сообщили, что в реке Кирпили возле поселка Садовод тонет ребенок 12–13 лет. Подростка спасли, после чего он рассказал, что был на реке не один. По словам мальчика, он находился в компании четверых друзей, которые провалились под лед.

Сейчас пропавших детей ищут 19 спасателей и семь единиц техники.

По данным источника «Интерфакса», близкого к ситуации, одного из пропавших детей удалось спасти, еще один был поднят из реки мертвым.

Источник: «Из четырех пропавших детей одного удалось спасти, ему оказывается медицинская помощь. Еще один поднят из воды мертвым».

Поиски двух других детей продолжаются.

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