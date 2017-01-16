В Краснодарском крае нашли тело последнего из провалившихся под лед детей

Поисковая операция на реке Кирпили в Краснодарском крае завершена. Обнаружены тела всех четверых погибших на реке школьников.
Сообщение пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ: «Спасательные работы сейчас прекращены. Далее на месте ЧП будут работать следственные органы».
и провалились в воду. Одного из мальчиков удалось спасти. Тела остальных детей подняли на поверхность водолазы.
Поисковая операция не прекращалась даже с наступлением темноты. В работах были задействованы около 80 специалистов, включая водолазов, и 22 единицы техники.
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