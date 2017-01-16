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  • 16.01, 03:35

В Краснодарском крае нашли тело последнего из провалившихся под лед детей

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В Краснодарском крае нашли тело последнего из провалившихся под лед детей

В Краснодарском крае нашли тело последнего из провалившихся под лед детей

Поисковая операция на реке Кирпили в Краснодарском крае завершена. Обнаружены тела всех четверых погибших на реке школьников.

В ходе поисковой операции на реке Кирпили в Тимашёвском районе Краснодарского края обнаружено тело четвертого школьника, провалившегося под лед в воскресенье.

Сообщение пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ: «Спасательные работы сейчас прекращены. Далее на месте ЧП будут работать следственные органы».

Пятеро школьников в возрасте 13–14 лет возвращались домой с прогулки у поселка Садовод Тимашёвского района. Около четырех часов дня дети решили сократить путь, вышли на лед реки Кирпили и провалились в воду. Одного из мальчиков удалось спасти. Тела остальных детей подняли на поверхность водолазы.

Поисковая операция не прекращалась даже с наступлением темноты. В работах были задействованы около 80 специалистов, включая водолазов, и 22 единицы техники.

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