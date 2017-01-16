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  • 16.01, 11:10
Москва провожает в последний путь погибших репортеров, артистов и Доктора Лизу. Минобороны РФ, НТВ, авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москва провожает в последний путь погибших репортеров, артистов и Доктора Лизу

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Москва провожает в последний путь погибших репортеров, артистов и Доктора Лизу

Москва провожает в последний путь погибших репортеров, артистов и Доктора Лизу

    Сегодня состоятся похороны более 70 жертв крушения самолета Ту-154, который разбился в конце декабря над Черным морем.

    В Успенском храме Новодевичьего монастыря прощаются с Елизаветой Глинкой, которая летела в Сирию, чтобы доставить медикаменты. Доктор Лиза входила в Совет по правам человека при президенте и была главой фонда «Справедливая помощь».

    В телецентре «Останкино» идет гражданская панихида по погибшим журналистам. Последние почести сегодня воздают журналистам, которые погибли в катастрофе. Декабрьская командировка в Сирию стала роковой для корреспондента Дмитрия Рункова, оператора Вадима Денисова и звукооператора Александра Сойдова (Первый канал), сотрудников телеканала «Звезда» Павла Обухова, Александра Суранова и Валерия Ржевского, а также съемочной группы НТВ — продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова.

    В коридорах телецентра занавешены все фотографии и зеркала. Сотрудники разных СМИ приходят в «Останкино», чтобы проводить погибших коллег в последний путь.

    На военном мемориальном кладбище сегодня похоронят артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

    Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, разбился 25 декабря. Это произошло вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Выжить не удалось никому.

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