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  • 16.01, 06:37
В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе Ту-154 репортерами. Минобороны РФ, НТВ, авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе Ту-154 репортерами

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В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> репортерами

В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе Ту-154 репортерами

В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> репортерами

    Сегодня в последний путь проводят более 70 погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

    В Москве на Новодевичьем кладбище похоронят Елизавету Глинку. Она входила в Совет по правам человека при президенте и была главой фонда «Справедливая помощь». Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы доставить медикаменты.

    В телецентре «Останкино» сегодня пройдет гражданская панихида по съемочной группе НТВ. Последние почести воздадут Михаилу Лужецкому, Олегу Пестову, Евгению Толстову, а также их коллегам с Первого канала Дмитрию Рункову, Вадиму Денисову и Александру Сойдову.

    В Москве и Подмосковье простятся с журналистами телеканала «Звезда» Павлом Обуховым, Александром Сурановым и Валерием Ржевским. Сегодня же на военном мемориальном кладбище похоронят артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

    Самолет Министерства обороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря недалеко от Сочи. Погибли все 92 человека, которые находились на борту.

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