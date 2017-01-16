В телецентре «Останкино» простятся с погибшими в катастрофе Ту-154 репортерами

Сегодня в последний путь проводят более 70 погибших при крушении самолета
Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы доставить медикаменты.
Ту-154 над Черным морем.
В телецентре «Останкино» сегодня пройдет гражданская панихида по съемочной группе НТВ. Последние почести воздадут Михаилу Лужецкому, Олегу Пестову, Евгению Толстову, а также их коллегам с Первого канала Дмитрию Рункову, Вадиму Денисову и Александру Сойдову.
В Москве и Подмосковье простятся с журналистами телеканала «Звезда» Павлом Обуховым, Александром Сурановым и Валерием Ржевским. Сегодня же на военном мемориальном кладбище похоронят артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
Самолет Министерства обороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря недалеко от Сочи. Погибли все 92 человека, которые находились на борту.
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