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  • 28.12, 07:40
В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы. Минобороны РФ, Минтранс РФ, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы

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В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы

В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы

В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы

    Сирийские медики провели акцию памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе Ту-154.

    В госпитале Тишрин в сирийской провинции Латакия почтили память Елизаветы Глинки. Именно в этот госпиталь она везла медикаменты для больных детей. В фойе установили портрет доктора Лизы. Сотрудники больницы и местные жители принесли цветы и зажгли свечи.

    В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР пообещали, что дело доктора Лизы будет продолжено. Вместе с очередной партией гуманитарной помощи российские военные доставили в госпиталь медикаменты и перевязочные материалы.
    В ближайшее время в Тишрин привезут оборудование и лекарства для детей с онкологическими заболеваниями.

    Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье утром. Вылетевший в Сирию из Москвы Ту-154 Минобороны рухнул в море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека. Никто из них не выжил.

    В районе авиакатастрофы ведется масштабная поисковая операция. Накануне на поверхность был поднят один из бортовых самописцев. В Минобороны сообщили, что первичный анализ записей уже позволил сузить список вероятных причин трагедии.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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