В сирийском госпитале почтили память доктора Лизы

Сирийские медики провели акцию памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе
Елизаветы Глинки. Именно в этот госпиталь она везла медикаменты для больных детей. В фойе установили портрет доктора Лизы. Сотрудники больницы и местные жители принесли цветы и зажгли свечи.
Ту-154.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР пообещали, что дело доктора Лизы будет продолжено. Вместе с очередной партией гуманитарной помощи российские военные доставили в госпиталь медикаменты и перевязочные материалы.
В ближайшее время в Тишрин привезут оборудование и лекарства для детей с онкологическими заболеваниями.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье утром. Вылетевший в Сирию из Москвы Ту-154 Минобороны рухнул в море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека. Никто из них не выжил.
В районе авиакатастрофы ведется масштабная поисковая операция. Накануне на поверхность был поднят один из бортовых самописцев. В Минобороны сообщили, что первичный анализ записей уже позволил сузить список вероятных причин трагедии.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии