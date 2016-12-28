Испортившаяся погода осложнила проведение поисковой операции в Чёрном море

На месте катастрофы
Ту-154 в Чёрном море не прекращаются поисковые работы несмотря на сильный ливень, мешающий проведению операции.
Из сообщения пресс-службы Минобороны РФ: «В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов».
Кроме того на месте падения самолета во вторник были найдены более 20 обломков лайнера.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Поляков, в последние часы погода в районе проведения поисковой операции резко испортилась. Пошел сильный ливень, который затрудняет проведение работ. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить несколько дней.
Из воды подняли второй двигатель разбившегося Ту-154. Подъем велся уже в темное время суток при помощи плавучего крана. Также сообщалось, что установлено местоположение еще двух бортовых самописцев, которые пока не поднимали на поверхность.
Тем временем набережная Адлера превратилась в стихийный мемориал, куда горожане продолжают приносить цветы и свечи в память о людях, трагически погибших в результате авиакатастрофы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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