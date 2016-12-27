Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Черный ящик
ТАСС.
Ту-154 поднят из воды, его доставят в Москву, сообщил источник в силовых структурах.
Первый бортовой самописец водолазы нашли под кабиной самолета. Еще два предположительно находятся в хвостовой части самолета, передает РИА Новости.
Источник в силовых структурах: «Оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — планируется демонтировать на суше после подъема на поверхность хвостовой части самолета».
На берег уже доставлена часть боковой обшивки лайнера с иллюминаторами. В поисковой операции принимают участие 45 кораблей и почти 200 водолазов. К работам также подключили два глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации. Для подъема со дна моря крупных фрагментов самолета на место крушения прибыл морской самоходный кран грузоподъемностью до 100 тонн.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.
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