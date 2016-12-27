Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 11:10
Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность. СМИ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

комментировать
Первый черный ящик <nobr>Ту-154</nobr> подняли на поверхность

Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Первый черный ящик <nobr>Ту-154</nobr> подняли на поверхность

    Черный ящик Ту-154 поднят из воды, его доставят в Москву, сообщил источник в силовых структурах.

    В ближайшее время самолет с «черным ящиком» вылетает из Сочи в Москву. Расшифровкой бортового самописца займутся специалисты Минобороны, передает ТАСС.

    Первый бортовой самописец водолазы нашли под кабиной самолета. Еще два предположительно находятся в хвостовой части самолета, передает РИА Новости.

    Источник в силовых структурах: «Оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — планируется демонтировать на суше после подъема на поверхность хвостовой части самолета».

    На берег уже доставлена часть боковой обшивки лайнера с иллюминаторами. В поисковой операции принимают участие 45 кораблей и почти 200 водолазов. К работам также подключили два глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации. Для подъема со дна моря крупных фрагментов самолета на место крушения прибыл морской самоходный кран грузоподъемностью до 100 тонн.

    Следственная комиссия пока не готова назвать причину катастрофы. В качестве приоритетной версии сейчас рассматривается попадание постороннего предмета в двигатель, также прорабатываются версии неисправности самолета и ошибки пилотов.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru