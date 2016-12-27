СМИ: запись черного ящика Ту-154 подтвердила версию об ошибке пилотов

Предварительный анализ записей бортового самописца
Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источник. По словам собеседника агентства, анализ показаний самописца «позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной».
Ту-154, упавшего в Чёрное море, подтверждает версию о том, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов.
Также агентство приводит и другие важные подробности расследования, пока не официальные. По предварительным данным, самолет Ту-154 потерпел крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Это произошло из-за того, что на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате подъемная сила была потеряна, скорость оказалась недостаточной для набора высоты и самолет упал. Почему закрылки сработали нештатно — еще предстоит выяснить.
На борту находилось 92 человека, включая военных, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.
Сегодня в исследовательском центре ВВС в Подмосковных Люберцах началась расшифровка данных с основного бортового самописца Ту-154.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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