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  • 27.12, 20:32

СМИ: запись черного ящика Ту-154 подтвердила версию об ошибке пилотов

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СМИ: запись черного ящика Ту-154 подтвердила версию об ошибке пилотов

СМИ: запись черного ящика <nobr>Ту-154</nobr> подтвердила версию об ошибке пилотов

Предварительный анализ записей бортового самописца Ту-154, упавшего в Чёрное море, подтверждает версию о том, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источник. По словам собеседника агентства, анализ показаний самописца «позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной».

Также агентство приводит и другие важные подробности расследования, пока не официальные. По предварительным данным, самолет Ту-154 потерпел крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Это произошло из-за того, что на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате подъемная сила была потеряна, скорость оказалась недостаточной для набора высоты и самолет упал. Почему закрылки сработали нештатно — еще предстоит выяснить.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154Б-2 упал в Чёрное море 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находилось 92 человека, включая военных, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Сегодня в исследовательском центре ВВС в Подмосковных Люберцах началась расшифровка данных с основного бортового самописца Ту-154.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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