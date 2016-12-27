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  • 27.12, 20:32
Минтранс: эксперты готовятся воссоздать картину крушения Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Минобороны РФ, Минтранс РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минтранс: эксперты готовятся воссоздать картину крушения Ту-154

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Минтранс: эксперты готовятся воссоздать картину крушения Ту-154

Минтранс: эксперты готовятся воссоздать картину крушения <nobr>Ту-154</nobr>

    Черный ящик этим утром обнаружили водолазы на месте крушения Ту-154 под Сочи.

    Параметрический самописец фиксирует сведения о полете: его высоте, скорости, управлении самолетом — то, что поможет следствию выстроить картину произошедшего. Ящик незначительно поврежден внешне. Но в воде он находился относительно недолго, и эксперты полагают, что проблем с расшифровкой возникнуть не должно. Техническая начинка — в удовлетворительном состоянии. И вот что сообщил сегодня журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

    Максим Соколов, глава Минтранса РФ: «Конечно, полная информация будет получена только тогда, когда все накопители информации будут оставлены и расшифрованы. Это занимает определенное время. Но точку здесь должны поставить специалисты, эксперты, которые скрупулезно изучат каждую, что называется, долю этой информации, и после этого уже могут воссоздать картину происшедшего».

    Минувшей ночью, со дна черного моря был поднят крупный фрагмент обшивки лайнера. А ближе к обеду спасатели обнаружили один из двигателей. Он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. 130 водолазов продолжают осматривать дно акватории. На поверхность подняты кресла, эксплуатационный люк и шасси Ту-154. Там, где не могут работать люди, поисками занимается техника. Обитаемые аппараты русского географического общества.

    Также в поисковых работах задействована и авиация — 15 самолетов, 16 вертолетов, беспилотники. Ими уже обследована территория свыше 240 квадратных километров, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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