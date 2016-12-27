Минтранс: эксперты готовятся воссоздать картину крушения Ту-154

Черный ящик этим утром обнаружили водолазы на месте крушения
выстроить картину произошедшего. Ящик незначительно поврежден внешне. Но в воде он находился относительно недолго, и эксперты полагают, что проблем с расшифровкой возникнуть не должно. Техническая начинка — в удовлетворительном состоянии. И вот что сообщил сегодня журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
Ту-154 под Сочи.
Максим Соколов, глава Минтранса РФ: «Конечно, полная информация будет получена только тогда, когда все накопители информации будут оставлены и расшифрованы. Это занимает определенное время. Но точку здесь должны поставить специалисты, эксперты, которые скрупулезно изучат каждую, что называется, долю этой информации, и после этого уже могут воссоздать картину происшедшего».
Минувшей ночью, со дна черного моря был поднят крупный фрагмент обшивки лайнера. А ближе к обеду спасатели обнаружили один из двигателей. Он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. 130 водолазов продолжают осматривать дно акватории. На поверхность подняты кресла, эксплуатационный люк и шасси Ту-154. Там, где не могут работать люди, поисками занимается техника. Обитаемые аппараты русского географического общества.
Также в поисковых работах задействована и авиация — 15 самолетов, 16 вертолетов, беспилотники. Ими уже обследована территория свыше 240 квадратных километров, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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