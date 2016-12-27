СК РФ: очевидец снял падение самолета Ту-154 на видео

В СК РФ сообщили, что допросили новых очевидцев авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море.

Как сообщили в СК РФ, оперативники провели детальный осмотр местности от летного поля аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета Ту-154. Следователи провели подомовой и поквартирный обход, чтобы установить свидетелей произошедшего. Судя по последнему отчету, у оперативников появились новые очевидцы происшествия., официальный представитель СК РФ: «Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море».Помимо видеозаписи самой трагедии в распоряжении следователей теперь есть записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, руление к месту стоянки и прохождение пограничного контроля пассажирами.Также в СК РФ отметили, что получили образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, их отправили на экспертизу. Назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Потерпевшими по делу о крушении Ту-154 признаны более 90 человек.Один из найденных на месте катастрофы черных ящиков уже доставили в Москву, расшифровкой занимается Минобороны РФ. Два других бортовых самописца обнаружены, сейчас их поднимают на поверхность.Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.