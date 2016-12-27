#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 20:32
СК РФ: очевидец снял падение самолета Ту-154 на видео. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СК РФ: очевидец снял падение самолета Ту-154 на видео

19 комментариев
СК РФ: очевидец снял падение самолета <nobr>Ту-154</nobr> на видео

СК РФ: очевидец снял падение самолета Ту-154 на видео

СК РФ: очевидец снял падение самолета <nobr>Ту-154</nobr> на видео
  • Фото: ТАСС

    • В СК РФ сообщили, что допросили новых очевидцев авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море.

    Как сообщили в СК РФ, оперативники провели детальный осмотр местности от летного поля аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета Ту-154. Следователи провели подомовой и поквартирный обход, чтобы установить свидетелей произошедшего. Судя по последнему отчету, у оперативников появились новые очевидцы происшествия.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море».

    Помимо видеозаписи самой трагедии в распоряжении следователей теперь есть записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, руление к месту стоянки и прохождение пограничного контроля пассажирами.

    Также в СК РФ отметили, что получили образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, их отправили на экспертизу. Назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Потерпевшими по делу о крушении Ту-154 признаны более 90 человек.

    Один из найденных на месте катастрофы черных ящиков уже доставили в Москву, расшифровкой занимается Минобороны РФ. Два других бортовых самописца обнаружены, сейчас их поднимают на поверхность.

    Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru