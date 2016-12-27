На месте крушения Ту-154 нашли второй двигатель и два бортовых самописца

Водолазы продолжают операцию на месте крушения самолета
ТАСС, он практически цел, но имеет некоторые деформации.
Ту-154. Обнаружены речевой и вспомогательный параметрический бортовые самописцы, а также второй двигатель.
Кроме того, установлено местоположение еще двух бортовых самописцев. Однако пока на поверхность их не поднимали, сообщает РИА Новости.
Между тем основной бортовой самописец Ту-154 уже отправлен на расшифровку в столицу. Его предварительный анализ, по данным СМИ, показал, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов.
спасатели нашли один из двигателей, он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. 130 водолазов продолжают осматривать дно акватории в районе катастрофы.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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