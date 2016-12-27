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  • 27.12, 22:12

На месте крушения Ту-154 нашли второй двигатель и два бортовых самописца

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На месте крушения Ту-154 нашли второй двигатель и два бортовых самописца

На месте крушения <nobr>Ту-154</nobr> нашли второй двигатель и два бортовых самописца

Водолазы продолжают операцию на месте крушения самолета Ту-154. Обнаружены речевой и вспомогательный параметрический бортовые самописцы, а также второй двигатель.

Второй двигатель разбившегося самолета уже поднят из воды. Как отмечает ТАСС, он практически цел, но имеет некоторые деформации.

Кроме того, установлено местоположение еще двух бортовых самописцев. Однако пока на поверхность их не поднимали, сообщает РИА Новости.

Между тем основной бортовой самописец Ту-154 уже отправлен на расшифровку в столицу. Его предварительный анализ, по данным СМИ, показал, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов.

Также на месте крушения были обнаружены хвостовое оперение лайнера, шасси и части крыла. Также днем спасатели нашли один из двигателей, он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. 130 водолазов продолжают осматривать дно акватории в районе катастрофы.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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