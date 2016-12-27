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  • 27.12, 03:56
Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу. авиационные катастрофы и происшествия, благотворительность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу

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Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу

Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу

Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу

    В катастрофе самолета Минобороны под Сочи погибла глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Кого потеряло российское общество, и придет ли кто-нибудь на смену Доктору Лизе?

    Доктор Лиза. Человек — скорая помощь. Тяжелобольные дети, бездомные, наркоманы, брошеные старики и алкоголики — она не делала различий. Ее номер телефона находится в открытом доступе в Интернете. Ее личный мобильник. И на него звонили каждую минуту.

    Она без страха шла к тем, к кому мы все обычно стараемся вообще не приближаться. Ее знал едва ли не каждый московский бездомный. А она знала их. Многих даже по именам. Минимум раз в неделю Доктор Лиза лично приходила на вокзал — раздавала одежду и еду, спрашивала, как дела, и ругала за то, что пьют. Обрабатывала и перевязывала им раны.

    Благодаря Доктору Лизе и ее фонду «Справедливая помощь» во многих городах России и мира появились первые хосписы. Власти Екатеринбурга предложили присвоить одному из них имя Елизаветы Глинки.

    Нюта Федермессер, президент фонда помощи хосписам «ВЕРА»: «Эта ее неугомонность помогает двигать стены и, наверное, именно поэтому у нее и фонд назывался „Справедливая помощь“. Она была там, где нужнее, там, где страшнее и опаснее».

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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