Последний полет: коллеги вспоминают Доктора Лизу

В катастрофе самолета Минобороны под Сочи погибла глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Кого потеряло российское общество, и придет ли
кто-нибудь на смену Доктору Лизе?
Она без страха шла к тем, к кому мы все обычно стараемся вообще не приближаться. Ее знал едва ли не каждый московский бездомный. А она знала их. Многих даже по именам. Минимум раз в неделю Доктор Лиза лично приходила на вокзал — раздавала одежду и еду, спрашивала, как дела, и ругала за то, что пьют. Обрабатывала и перевязывала им раны.
Благодаря Доктору Лизе и ее фонду «Справедливая помощь» во многих городах России и мира появились первые хосписы. Власти Екатеринбурга предложили присвоить одному из них имя Елизаветы Глинки.
Нюта Федермессер, президент фонда помощи хосписам «ВЕРА»: «Эта ее неугомонность помогает двигать стены и, наверное, именно поэтому у нее и фонд назывался „Справедливая помощь“. Она была там, где нужнее, там, где страшнее и опаснее».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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