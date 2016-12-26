Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне

Сотрудники фонда «Справедливая помощь» и все те, кто знал и любил Елизавету Глинку, вспоминают ее в этот траурный день.
Именем Елизаветы Глинки назовут детскую больницу в Грозном. Такое решение принял сегодня глава Чечни.
Казбек Межидов, главный врач Республиканской детской клинической больницы Чечни: «Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И это будет для нас стимулом. Она помогала детям, обездоленным, оказывала паллиативную помощь».
Елизавета Глинка погибла вчера в результате авиакатастрофы в Сочи. Она летела в Сирию для того, чтобы передать гуманитарную помощь жителям арабской республики.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии