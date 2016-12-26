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  • 26.12, 18:02
Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне. авиационные катастрофы и происшествия, больницы, Грозный, Сочи, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне

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Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне

Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне

Именем Доктора Лизы назовут детскую больницу в Чечне

    Сотрудники фонда «Справедливая помощь» и все те, кто знал и любил Елизавету Глинку, вспоминают ее в этот траурный день.

    Елизавету Глинку часто называли просто — Доктор Лиза. Ее помнят по настоящим бесстрашным поступкам. Доктор Лиза всегда была там, где нуждались в помощи: лично везла медикаменты в горячие точки и помогала вывозить раненых из мест военных конфликтов, проводила благотворительные акции в поддержку бездомных, ухаживала за неизлечимо больными.

    Именем Елизаветы Глинки назовут детскую больницу в Грозном. Такое решение принял сегодня глава Чечни.

    Казбек Межидов, главный врач Республиканской детской клинической больницы Чечни: «Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И это будет для нас стимулом. Она помогала детям, обездоленным, оказывала паллиативную помощь».

    Елизавета Глинка погибла вчера в результате авиакатастрофы в Сочи. Она летела в Сирию для того, чтобы передать гуманитарную помощь жителям арабской республики.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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