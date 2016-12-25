Ту-154 упал в Черное море у побережья в районе Сочи

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, рухнул в акватории Черного моря.
Фрагменты корпуса самолета и стойка шасси обнаружены на глубине 50–70 метров в 1,5 км от побережья в районе Сочи, сообщили в Минобороны РФ. В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. Глубина в этом районе — 100–150 метров. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.
Ту-154 разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту, сообщил «Интерфаксу
» источник в экстренных службах. Экипаж сигналов бедствия не подавал.
На борту самолета находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим, а также девять представителей СМИ. На данный момент известно, что шестеро из них — это съемочные группы Первого канала и телеканала «Звезда».
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