Расследованием крушения Boeing 747 в Киргизии займется правительственная комиссия

В Киргизии для расследования причин катастрофы Boeing 747, которая произошла под Бишкеком, создана правительственная комиссия.
Возглавит правительственную комиссию первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.
Грузовой Boeing 747 разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас и рухнул на дачный поселок Дача-Суу. В результате падения воздушного судна разрушены жилые дома.
сайте МЧС республики, по предварительным данным, около 15 домов разрушены, погибли 37 человек. Вспыхнувший на месте крушения пожар локализован, поисково-спасательные работы продолжаются.
РИА Новости.
Комментарии