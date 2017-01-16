Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 09:39

Расследованием крушения Boeing 747 в Киргизии займется правительственная комиссия

комментировать

Расследованием крушения Boeing 747 в Киргизии займется правительственная комиссия

Расследованием крушения Boeing 747 в Киргизии займется правительственная комиссия

В Киргизии для расследования причин катастрофы Boeing 747, которая произошла под Бишкеком, создана правительственная комиссия.

Пресс-служба Правительства Киргизии: «Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области».

Возглавит правительственную комиссию первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

Грузовой Boeing 747 разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас и рухнул на дачный поселок Дача-Суу. В результате падения воздушного судна разрушены жилые дома.

Число жертв трагедии возросло до 37 человек. Как сообщается на сайте МЧС республики, по предварительным данным, около 15 домов разрушены, погибли 37 человек. Вспыхнувший на месте крушения пожар локализован, поисково-спасательные работы продолжаются.

Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул. Сразу после катастрофы появилась информация, что это был борт компании Turkish Airlines. Позже посольство Турции в России сообщило, что разбившийся самолет принадлежал частному перевозчику, передает РИА Новости.

Новости по теме

Катастрофа Boeing 747 в Киргизии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru