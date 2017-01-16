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  • 16.01, 08:08
СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек

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СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек

СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек

СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек
  • Фото: Марат Уралиев/ zanoza.kg

    • Жертвами авиакатастрофы в пригороде Бишкека стали не менее 16 человек. В МЧС Киргизии сообщили, что один из членов экипажа разбившегося транспортного самолета выжил.

    Как передает Reuters
    со ссылкой на информацию правительства Киргизии, число погибших в результате авиакатастрофы в районе аэропорта Манас может составлять 16 человек.

    В МЧС Киргизии заявляют, что на борту рухнувшего в пригороде столицы Киргизии транспортного Boeing 747 турецкой авиакомпании находились четыре члена экипажа. По предварительной информации, один из них выжил. В МЧС сообщили, что пострадавшего увезли в больницу в карете скорой помощи.

    Транспортный самолет «Турецких авиалиний», выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек, рухнул около 04:30 по московскому времени в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта Манас при заходе на посадку. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать сложные погодные условия.

    В районе авиакатастрофы горят два жилых дома. В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по тушению пожара.

    К месту авиакатастрофы выехали вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов и министр транспорта Жамшитбек Калилов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Киргизии.

    СМИ: в результате падения Boeing 747 на жилые дома в Бишкеке погибли не менее 16 человек. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Марат Уралиев/ zanoza.kg

    В соцсетях появились первые кадры с места авиакатастрофы. На них видно. что к месту происшествия прибыло большое количество автомобилей экстренных служб.



    В Минздраве Киргизии сообщили, что медики пока не могут приступить к работе, поскольку на месте авиакатастрофы продолжается пожар, цитирует ТАСС.

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