Турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома в пригороде Бишкека

Под Бишкеком разбился летевший из Гонконга транспортный самолет турецкой авиакомпании.
Сообщение МЧС Киргизии: «Рухнувший под Бишкеком грузовой самолет разбился при заходе на посадку из-за сложных погодных условий».
Уже известно также, что самолет разбился в районе дачного поселка приблизительно в 04:30 по московскому времени.
Сообщение МЧС Киргизии: «В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке».
Точное число людей, находившихся на борту разбившегося самолета, уточняется, как и информация о пострадавших на земле. В настоящее время на месте авиакатастрофы работают представители экстренных служб страны, пишет РИА Новости.
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