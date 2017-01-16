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  • 16.01, 06:37

Турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома в пригороде Бишкека

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Турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома в пригороде Бишкека

Турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома в пригороде Бишкека

Под Бишкеком разбился летевший из Гонконга транспортный самолет турецкой авиакомпании.

Информацию об авиакатастрофе в пригороде Бишкека уже подтвердили в МЧС Киргизии. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия.

Сообщение МЧС Киргизии: «Рухнувший под Бишкеком грузовой самолет разбился при заходе на посадку из-за сложных погодных условий».

Уже известно также, что самолет разбился в районе дачного поселка приблизительно в 04:30 по московскому времени.

Сообщение МЧС Киргизии: «В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке».

Точное число людей, находившихся на борту разбившегося самолета, уточняется, как и информация о пострадавших на земле. В настоящее время на месте авиакатастрофы работают представители экстренных служб страны, пишет РИА Новости.

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