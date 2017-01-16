Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы

Экстренные службы Киргизии разбираются в обстоятельствах авиакатастрофы, которая произошла в пригороде Бишкека. Там грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines упал на жилые дома. Есть жертвы среди членов экипажа и жителей села, на земле серьезные разрушения.
По данным Минздрава Киргизии, жертвами трагедии стали 32 человека. Эти цифры предварительные, точное число жертв пока не удается установить, так как на месте падения полыхают жилые дома, пожарные пытаются справиться с возгоранием.
Reuters ранее сообщило о 16 жертвах. Поступала информация, что спасатели обнаружили тело одного пилота и 15 погибших жителей поселка «Дача-суу», где рухнул грузовой борт.
Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Манас передает, что в условиях плохой видимости Boeing 747 не мог вписаться в полосу из-за сильного тумана. В соцсетях очевидцы катастрофы сообщают, что самолет рухнул на территорию поселка и проехал по его территории несколько метров.
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