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  • 16.01, 09:39
Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы

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Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы

Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы

Грузовой Boeing под Бишкеком рухнул на жилые дома в 2 км от посадочной полосы
  • Фото: knews.kg

    • Экстренные службы Киргизии разбираются в обстоятельствах авиакатастрофы, которая произошла в пригороде Бишкека. Там грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines упал на жилые дома. Есть жертвы среди членов экипажа и жителей села, на земле серьезные разрушения.

    По данным Министерства транспорта и дорог Киргизии, самолет, следовавший по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился при заходе на посадку. Трагедия произошла на расстоянии примерно 2 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас. Состав экипажа воздушного судна был сформирован по формуле «4+1». На месте катастрофы ведутся аварийно-спасательные работы.

    По данным Минздрава Киргизии, жертвами трагедии стали 32 человека. Эти цифры предварительные, точное число жертв пока не удается установить, так как на месте падения полыхают жилые дома, пожарные пытаются справиться с возгоранием.

    Агентство Reuters ранее сообщило о 16 жертвах. Поступала информация, что спасатели обнаружили тело одного пилота и 15 погибших жителей поселка «Дача-суу», где рухнул грузовой борт.

    Предварительные причины крушения лайнера пока не известны. «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Манас передает, что в условиях плохой видимости Boeing 747 не мог вписаться в полосу из-за сильного тумана. В соцсетях очевидцы катастрофы сообщают, что самолет рухнул на территорию поселка и проехал по его территории несколько метров.

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