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  • 16.01, 08:08

Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек

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Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек

Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек

Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек
  • Фото: zanoza.kg

    • В Минздраве Киргизии предполагают, что число жертв авиакатастрофы под Бишкеком, где турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома, может возрасти до 30–40 человек.

    Министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев сообщил, что число погибших в результате авиакатастрофы в пригороде Бишкека возросло до 32 человек, пишет «Интерфакс». Ранее сообщалось о том, что в результате крушения транспортного турецкого Boeing 747 погибли более 20 человек, шестеро из них дети.

    В то же время в Минздраве республики предупредили, что это предварительные данные. И число погибших может возрасти до 40 человек. Точное число жертв установить пока невозможно, поскольку на месте падения продолжают гореть жилые дома. Пожарные ведут борьбу с огнем. В настоящее время пожар локализован. В ближайшее время сотрудники МЧС приступят к разбору завалов на месте падения самолета.

    По сведениям Батыралиева, к этой минуте госпитализированы уже 8 пострадавших. В их числе есть дети, которые находятся в критическом состоянии. Ранее также стало известно, что один из членов экипажа транспортного турецкого самолета выжил, его увезли в больницу.

    В настоящее время аэропорт закрыт.

    Сообщение пресс-службы аэропорта Манас: «На данный момент международный аэропорт Манас не принимает и не выпускает воздушные суда, — говорится в сообщении. В Чуйской области разбился грузовой самолет Boeing 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул с посадкой в Бишкеке».

    Напомним, Boeing 747 рухнул на жилые одно- и двухэтажные этажные дома поселка в 04:31 по московскому времени. Начался пожар, охвативший не менее 15 домов. Уже известно, катастрофа произошла в тот момент, когда пилот лайнера заходя на посадку решил уйти на второй круг, но, по неизвестным причинам, не смог набрать высоту. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы мог быть сильный туман.

    К месту авиакатастрофы прибыли вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов и министр транспорта республики Жамшитбек Калилов. Создан оперативный штаб, координирующий поисково-спасательную операцию на месте авиакатастрофы.
    Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: knews.kg

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