Минздрав Киргизии: под рухнувшим Boeing 747 могли погибнуть до 40 человек

В Минздраве Киргизии предполагают, что число жертв авиакатастрофы под Бишкеком, где турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома, может возрасти до
Интерфакс». Ранее сообщалось о том, что в результате крушения транспортного турецкого Boeing 747 погибли более 20 человек, шестеро из них дети.
30–40 человек.
В то же время в Минздраве республики предупредили, что это предварительные данные. И число погибших может возрасти до 40 человек. Точное число жертв установить пока невозможно, поскольку на месте падения продолжают гореть жилые дома. Пожарные ведут борьбу с огнем. В настоящее время пожар локализован. В ближайшее время сотрудники МЧС приступят к разбору завалов на месте падения самолета.
По сведениям Батыралиева, к этой минуте госпитализированы уже 8 пострадавших. В их числе есть дети, которые находятся в критическом состоянии. Ранее также стало известно, что один из членов экипажа транспортного турецкого самолета выжил, его увезли в больницу.
В настоящее время аэропорт закрыт.
Сообщение пресс-службы аэропорта Манас: «На данный момент международный аэропорт Манас не принимает и не выпускает воздушные суда, — говорится в сообщении. В Чуйской области разбился грузовой самолет Boeing 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул с посадкой в Бишкеке».
катастрофа произошла в тот момент, когда пилот лайнера заходя на посадку решил уйти на второй круг, но, по неизвестным причинам, не смог набрать высоту. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы мог быть сильный туман.
Фото: knews.kg
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