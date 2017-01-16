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  • 16.01, 08:08
МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747

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МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747

МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747

МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747
  • Фото: Искен Афиджанов/ facebook.com

    • Экстренные службы Киргизии представили первые данные о числе погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в пригороде Бишкека, где турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома дачного поселка.

    Сообщение МЧС Киргизии: «Обнаружены тела девяти взрослых и шести детей из числа местных жителей, также найдено тело одного из пилотов самолета».

    В МЧС также сообщили, что госпитализированы не менее пяти человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, один из членов экипажа выжил, его увезли в больницу. По последней информации, жертвами авиакатастрофы стали не менее 20 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших.

    Толгонай Стамалиева, руководитель пресс-службы правительства Киргизии: «Около 20 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в пригороде Бишкека».

    Также стало известно, что Boeing 747 компании Turkish Airlines совершал рейс из Гонконга в Стамбул, с промежуточной посадкой в аэропорту Манас Бишкеке. Приземление транспортного самолета происходило в условиях сильного тумана.

    По предварительным данным, катастрофа произошла в тот момент, когда пилот лайнера решил уйти на второй круг, но, по неизвестным причинам, не смог набрать высоту.

    Самолет рухнул на поселок в 04:31 по московскому времени. Разрушено не менее 15 домов, они охвачены пожаром. В настоящее время сотрудники республиканского МЧС продолжают тушение огня.
    МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: zanoza.kg
    МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747. Гонконг, Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: knews.kg

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