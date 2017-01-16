МЧС Киргизии: не менее 6 детей погибли в домах, на которые рухнул Boeing 747

Экстренные службы Киргизии представили первые данные о числе погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в пригороде Бишкека, где турецкий транспортный самолет рухнул на жилые дома дачного поселка.
В МЧС также сообщили, что госпитализированы не менее пяти человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, один из членов экипажа выжил, его увезли в больницу. По последней информации, жертвами авиакатастрофы стали не менее 20 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших.
Толгонай Стамалиева, руководитель пресс-службы правительства Киргизии: «Около 20 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в пригороде Бишкека».
Также стало известно, что Boeing 747 компании Turkish Airlines совершал рейс из Гонконга в Стамбул, с промежуточной посадкой в аэропорту Манас Бишкеке. Приземление транспортного самолета происходило в условиях сильного тумана.
катастрофа произошла в тот момент, когда пилот лайнера решил уйти на второй круг, но, по неизвестным причинам, не смог набрать высоту.
Самолет рухнул на поселок в 04:31 по московскому времени. Разрушено не менее 15 домов, они охвачены пожаром. В настоящее время сотрудники республиканского МЧС продолжают тушение огня.
Фото: zanoza.kg
Фото: knews.kg
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