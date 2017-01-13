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  • 13.01, 01:18

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский

    • Специалисты идентифицировали по ДНК-экспертизе останки Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

    Как сообщил источник ТАСС, Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище. По предварительным данным, похороны состоятся в понедельник 16 января.

    Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря потерпел крушение в районе Сочи. На борту находились 92 человека: экипаж, представители Минобороны, военнослужащие, журналисты трех федеральных каналов и артисты ансамбля имени Александрова.

    Ранее в четверг были опознаны останки журналиста Дмитрия Рункова, работавшего на Первом канале.

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