Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Специалисты идентифицировали по
ТАСС, Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище. По предварительным данным, похороны состоятся в понедельник 16 января.
ДНК-экспертизе останки Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.
Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря потерпел крушение в районе Сочи. На борту находились 92 человека: экипаж, представители Минобороны, военнослужащие, журналисты трех федеральных каналов и артисты ансамбля имени Александрова.
Ранее в четверг были опознаны останки журналиста Дмитрия Рункова, работавшего на Первом канале.
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