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  • 10.01, 21:45

Мошенники пытаются нажиться на имени Доктора Лизы

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  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Мошенники пытаются нажиться на имени Доктора Лизы

Мошенники пытаются нажиться на имени Доктора Лизы

Мошенники пытаются нажиться на имени Доктора Лизы
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Фонд «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка, предупредил о действующих от его имени мошенниках.

    В благотворительном фонде отметили, что регулярно получают жалобы на мошенников. В связи с этим всех, кто хочет помочь, призывают пользоваться «единственным достоверным источником информации» — порталом www.doctorliza.ru. А дополнительную информацию можно получить по телефону: +7–495-953–94-86.

    Также фонд «Справедливая помощь» попросил выйти на связь всех пострадавших от действий мошенников.

    Напомним, Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза, стала жертвой крушения Ту-154 Минобороны. Самолет разбился 25 декабря утром после вылета в направлении Сирии из Сочи.

    Всего на борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды».

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