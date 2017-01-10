Мошенники пытаются нажиться на имени Доктора Лизы

Фонд «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка, предупредил о действующих от его имени мошенниках.www.doctorliza.ru. А дополнительную информацию можно получить по телефону:
Также фонд «Справедливая помощь» попросил выйти на связь всех пострадавших от действий мошенников.
Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза, стала жертвой крушения Ту-154 Минобороны. Самолет разбился 25 декабря утром после вылета в направлении Сирии из Сочи.
Всего на борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды».
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