Доктора Лизу могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Власти Москвы рассматривают возможность захоронения главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.РИА Новости в мэрии Москвы, там получили просьбу о захоронении Елизаветы Глинки в Москве на Новодевичьем кладбище.
Сегодня на военно-мемориальном кладбище в Мытищах прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154 — помощника начальника департамента культуры Министерства обороны Оксаны Бадрутдиновой. Там же похоронят и еще 12 жертв. Остальных смогут предать земле только после генетической экспертизы, сообщили сегодня в Минздраве. Это займет около месяца.
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