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  • 29.12, 13:59

Доктора Лизу могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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Доктора Лизу могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Доктора Лизу могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Власти Москвы рассматривают возможность захоронения главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

Как сообщил источник РИА Новости в мэрии Москвы, там получили просьбу о захоронении Елизаветы Глинки в Москве на Новодевичьем кладбище.

Сегодня на военно-мемориальном кладбище в Мытищах прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154 — помощника начальника департамента культуры Министерства обороны Оксаны Бадрутдиновой. Там же похоронят и еще 12 жертв. Остальных смогут предать земле только после генетической экспертизы, сообщили сегодня в Минздраве. Это займет около месяца.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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