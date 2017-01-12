Авиакатастрофа Ту-154: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова

Судмедэксперты идентифицировали останки репортера Первого канала, несколько лет проработавшего на петербургском ТВ.
Дмитрий Рунков летел в Сирию в составе съемочной группы Первого канала, куда год назад перешел работать из редакции телеканала «Санкт-Петербург». Он погиб за четыре дня до своего 30-летия.
Ранее стало известно, что экспертам удалось опознать тело Антона Губанкова — директора Департамента культуры Минобороны, в прошлом — известного петербургского журналиста.
Напомним: военный самолет потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Он разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: экипаж, представители Минобороны, военнослужащие, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты трех федеральных каналов и артисты ансамбля имени Александрова.
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