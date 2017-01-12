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  • 12.01, 17:43
Авиакатастрофа Ту-154: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова. Минобороны РФ, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Авиакатастрофа Ту-154: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова

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Авиакатастрофа <nobr>Ту-154</nobr>: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова

Авиакатастрофа Ту-154: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова

Авиакатастрофа <nobr>Ту-154</nobr>: эксперты опознали останки журналиста Дмитрия Рункова

    Судмедэксперты идентифицировали останки репортера Первого канала, несколько лет проработавшего на петербургском ТВ.

    Эксперты идентифицировали останки погибшего в авиакатастрофе Ту-154 журналиста Дмитрия Рункова. Информацию о предварительных результатах анализов ДНК подтвердили его родственники.

    Дмитрий Рунков летел в Сирию в составе съемочной группы Первого канала, куда год назад перешел работать из редакции телеканала «Санкт-Петербург». Он погиб за четыре дня до своего 30-летия.

    Ранее стало известно, что экспертам удалось опознать тело Антона Губанкова — директора Департамента культуры Минобороны, в прошлом — известного петербургского журналиста.

    Напомним: военный самолет потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Он разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: экипаж, представители Минобороны, военнослужащие, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты трех федеральных каналов и артисты ансамбля имени Александрова.

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