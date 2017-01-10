Крушение Ту-154 Минобороны: опознаны останки Антона Губанкова

Вдова погибшего в авиакатастрофе главы департамента культуры Минобороны РФ сообщила о результатах
крушении Ту-154 Минобороны утром 25 декабря 2016 года. Лайнер разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера, откуда должен был направиться в Сирию.
судебно-медицинской экспертизы.
На борту находились 92 человека. Это 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, представители Минобороны, журналисты и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом российских военных.
Напомним: на протяжении многих лет Антон Губанков работал в ГТРК «Санкт-Петербург», затем был назначен председателем комитета по культуре, а после уехал в Москву, где до последнего времени возглавлял Департамент культуры Министерства обороны РФ.
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