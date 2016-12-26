Останутся в памяти: журналисты Петербурга несут цветы к редакциям погибших в Ту-154 коллег

Друзья и коллеги запомнят Антона Губанкова и Дмитрия Рункова как больших профессионалов, преданных своим зрителям и профессии.сочинской авиакатастрофе приносили по нескольким адресам. В том числе и к самому телевизионному месту в городе — проходной телецентра на улице Чапыгина, 6. В течение нескольких лет сюда ходил на работу погибший корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, здесь же в далеком 1991 году начиналась журналистская карьера Антона Губанкова.
Ему точно никогда не нужно было извиняться за свой французский. Выпускник этого отделения филфака ЛГУ Антон Губанков с таким высшим образованием еще в 1988-м попал в Сирию. Там работал переводчиком. После возвращения в 1991-м он сначала — корреспондент газеты «Невское время», ведущий и комментатор «Радио России» и всего через год — руководитель информационной службы ГТРК «Петербург — 5 канал». Затем больше десятилетия он возглавлял службу информации ВГТРК «Санкт-Петербург».
Местные «Вести» под его руководством объективно — одни из самых социально направленных и внимательных к простому человеку новостей в городе. К людям он и сам всегда был внимателен, рассказывают те, кто много лет знал его как друга, коллегу и журналиста.
Ирина Паукшто, ведущая программы «Вести Санкт-Петербург»: «Каждый со своей бедой опять-таки мог прийти к нему. И он всегда помогал. Всегда. Он никогда ни в чем не отказывал. И у него было такое удивительное качество. Став большим чиновником, уехав в Москву, он как человек не изменился».
Те, кто близко общался с Антоном Губанковым, неизменно отмечают еще одну его черту. Успехи в делах, популярность в светских кругах, влиятельность никогда не отодвигали на второй план семью. У Губанкова осталась жена и трое детей.
Людмила Фомичёва, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Он всегда напоминал, чтобы с днем рождения поздравляли его жену. Она не работала, занималась детьми. Ей было очень приятно. Также он очень трепетно относился к матери».
В чиновника Антон Губанков переквалифицировался в 2008-м. Но с бюджетами и полномочиями не потерял, как это иногда бывает, интеллигентность и особую петербургскую нравственность, а еще вдохновение.
Николай Буров, директор СПб ГБУЗ «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор“»: «Он, будучи чиновником в последнее время, всегда умудрялся быть креативным, красивым, точным».
Особенно неожиданным подход Антона Губанкова выглядел, когда он надел форму Минобороны. И пусть знаки отличия свидетельствовали не о воинском звании, а о гражданском чине, но и солдаты, и офицеры брали под козырек, стоя перед генералом культуры. А он, как хороший командир, своим примером и доходчивым языком призывал: «Делай, как я».
В последней командировке Антона Губанкова сопровождала помощница, работавшая с ним еще в Петербурге — Оксана Бадрутдинова. На ее странице в соцсети автопортрет, почти растворившийся в зимнем пейзаже аэродрома Чкаловский. А благодарность за поздравления с днем рождения (он был 24 декабря) теперь читается, словно прощание.
Корреспондент Дмитрий Рунков никогда не экономил собственных сил, когда речь шла о работе, точнее, службе в теленовостях. По отношению к таким репортерам справедливо именно это слово. На канале «Санкт-Петербург» он был парламентским корреспондентом. Но это тот случай, когда прям при королях в народе — свой. «Дмитрий одинаково самозабвенно выполнял любое задание», — вспоминает его руководитель и во многом наставник Юрий Зинчук.
Юрий Зинчук, заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург»: «Он захлебывался от восторга, когда занимался своим делом, когда что-то происходило, когда была возможность включиться, начитать, описать, взять интервью. Удивительное качество. С одной стороны, объективно и правдиво отразить эту жизнь. С другой стороны, не быть тем, за что нас порой иногда называют журналюгами».
Корреспондент петербургского бюро Первого канала Алексей Корепанов сделал в Instagram за два дня до трагедии. Бывшие репортеры петербургских телекомпаний, друзья и сотрудники одной дирекции информационных программ нечасто встречаются. Работа в разных городах, разъезды. На неформальную встречу Дмитрия едва смогли выдернуть: дописывал репортаж, узнал, что надо собираться в очередную командировку. Он вообще после переезда в Москву оказался на передовой. Информационной и не только.
Алексей Корепанов, корреспондент Дирекции информационных программ Первого канала: «Он освещал участие наших кораблей в обстреле позиций террористов ИГИЛ в Сирии. Они провели три недели на корабле, он не мог выйти на берег. Условия были полевые, но приходилось выходить в эфир с невозмутимым лицом. И это тоже часть работы. Дима никогда не жаловался».
В роковой командировке в Сирию Дмитрий задерживаться не планировал. На днях журналисту должно было исполниться 30 лет, отметить которые собирался дома. Петербург сегодня скорбит, конечно, не только о работавших здесь, но и о командире экипажа Ту-154, который родился и вырос в Гатчинском районе Ленобласти.
Как и вся страна, город размышляет о том, с чем летели 92 человека в полыхающую Сирию. Жертва катастрофы, легендарная волонтер Елизавета Глинка говорила: «Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Не оставить всё это в морской пучине теперь, получается, — долг соратников, коллег и близких погибших на своем культурном и гуманитарном, но вполне боевом посту.
Комментарии