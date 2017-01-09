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  • 09.01, 16:55

Расул Мирзаев отказался от поединков после избиения в Москве

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Расул Мирзаев отказался от поединков после избиения в Москве

Расул Мирзаев отказался от поединков после избиения в Москве

Знаменитый боец ММА Расул Мирзаев приостановил выступления из-за травм, полученных во время нападения в новогоднюю ночь.

В Instagram опубликован ролик о том, что спортсмен не сможет проводить поединки в ближайшие полгода.

Отмечается, что причиной временного отказа стали «сотрясения», которые Мирзаев получил во время недавнего нападения.



Напомним, трое злоумышленников ночью 31 декабря избили 30-летнего Мирзаева в Москве и ранили его из травматического пистолета. Пострадавшего спортсмена отправили в одну из столичных клиник и прооперировали.

Расул Мирзаев в 2011 году стал фигурантом громкого уголовного дела. У ночного клуба «Гараж» спортсмен ударил студента Ивана Агафонова. Позднее тот скончался от полученных травм. Мирзаева же признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к двум годам ограничения свободы.

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