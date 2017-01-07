#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Настоятель
Настоятель 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 19:25

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

комментировать

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ и прокуратуру города Измир, четверо арестованных — сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Алтынташ был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием. Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.

Кадры с места убийства российского посла в Турции облетели весь мир. Шокированные бесчеловечным поступком люди несут цветы и свечи к посольствам России в разных странах.

Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.

Новости по теме

Убийство посла РФ в Анкаре

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru