В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ и прокуратуру города Измир, четверо арестованных — сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.
Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.
Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Алтынташ был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.
связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием. Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.
Кадры с места убийства российского посла в Турции облетели весь мир. Шокированные бесчеловечным поступком люди несут цветы и свечи к посольствам России в разных странах.Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.
Комментарии