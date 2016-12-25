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  • 26.12, 02:54
Эксперт назвал убийство посла Карлова большой игрой с участием MI6 и Моссада. Путин, разведка и контрразведка, спецслужбы, Турция, убийства и покушения, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперт назвал убийство посла Карлова большой игрой с участием MI6 и Моссада

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Эксперт назвал убийство посла Карлова большой игрой с участием MI6 и Моссада

Эксперт назвал убийство посла Карлова большой игрой с участием MI6 и Моссада

    Убийство российского посла Андрея Карлова очень удобно выдавать за месть в ответ на действия России в сирийском Алеппо. Однако это — лишь отвлекающий маневр, заявил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин.

    Исмаил Хаккы Пекин: «Для тех, кто понимает? — это послание. Ведь сближение Турции с Россией ломает очень многие американские планы. С одной стороны, есть большой план обеспечения американских интересов на Ближнем востоке, и в него входят и безопасность Израиля, и разделение Ирака на части, и отделение части турецкой территории.

    Во-вторых, есть вопросы и трубопровода, и акватории Черного моря — никто не хочет, чтобы Эрдоган и Путин о них договорились. Я думаю, за всем этим стоит очень большая игра, и в ней участвуют и MI6, и Моссад».

    Экс-министр иностранных дел Турции Яшар Якыш со своей стороны предложил в свете последних событий не забывать про проливы Босфор и Дарданеллы.

    Яшар Якыш: «Если Москва и Анкара будут очень близки, они станут королями Чёрного моря, американские авианосцы уже не смогут там стоять так вольготно. Я дипломат, я не буду показывать пальцем, но вдумайтесь. Эрдогану и Путину отправили послание — кровь дипломата. Это очень серьезно».

    По словам политолога Тогрула Исмаила, террорист выкрикивал вызубренные лозунги. А выстрел в спину и нападение на посла — это определенные символические знаки.

    Тогрул Исмаил: «Самое главное: этот человек, если выступал бы в одиночку, либо сдался, либо убежал, а здесь он хладнокровно пошел на суицид, то есть тоже занялся своим самоубийством. Обычно в исламских кругах это не признается, это считается грехом. Но обычно так делают подготовленные террористы».

    Подробности — в репортаже.

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