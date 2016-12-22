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  • 22.12, 17:31

СМИ: убийца посла РФ отказывался сдаться и кричал, что хочет смерти

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СМИ: убийца посла РФ отказывался сдаться и кричал, что хочет смерти

СМИ: убийца посла РФ отказывался сдаться и кричал, что хочет смерти

По данным полиции, Мевлют Мерт Алтынташ после убийства посла получил от бойцов спецназа семь ранений, смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

Турецкие СМИ сегодня приводят подробности ликвидации террориста Мевлюта Мерта Алтынташа, который застрелил российского дипломата на выставке в Анкаре 19 декабря.

Первыми на выстрелы в здание Центра современных искусств подоспели два сотрудника дорожной полиции. Они предложили Алтынташу сдаться, но тот отказался, крикнув, что «находится там, чтобы умереть». Несколькими минутами позже на место ЧП прибыли бойцы спецназа, которые, по данным журналистов, также предлагали убийце сдаться, но тот снова отказался.

Террористу прострелили ногу, он упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он сунул руку в карман, полицейские подумали, что Алтынташ собирается взорвать бомбу. «А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив», — рассказали СМИ сотрудники полиции.

В итоге террорист получил семь пуль, одна из них попала ему в шею, от чего бывший полицейский скончался.

Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым проходит сегодня в здании МИД РФ. В церемонии принимает участие Владимир Путин. А позднее в Храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Его проведет патриарх Кирилл.

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