СМИ: убийца посла РФ отказывался сдаться и кричал, что хочет смерти

По данным полиции, Мевлют Мерт Алтынташ после убийства посла получил от бойцов спецназа семь ранений, смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.
Террористу прострелили ногу, он упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он сунул руку в карман, полицейские подумали, что Алтынташ собирается взорвать бомбу. «А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив», — рассказали СМИ сотрудники полиции.
В итоге террорист получил семь пуль, одна из них попала ему в шею, от чего бывший полицейский скончался.
Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым проходит сегодня в здании МИД РФ. В церемонии принимает участие Владимир Путин. А позднее в Храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Его проведет патриарх Кирилл.
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