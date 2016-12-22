Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым

Президент России Владимир Путин в здании МИД простился с трагически погибшим в Анкаре российским послом Андреем Карловым.
Для участия в церемонии прощания с послом президент России на день перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию.
В последний путь Андрея Карлова также провожали председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. Цветы к гробу возложил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД.
Позже пройдет отпевание Андрея Карлова в храме Христа Спасителя. Обряд проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Прямая трансляция церемонии прощания с Андреем Карловым была доступна на сайте НТВ.
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