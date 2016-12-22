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  • 22.12, 17:36
Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым. дипломатия, похороны, Путин, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым

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Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым

Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым

Президент России простился с убитым послом Андреем Карловым

    Президент России Владимир Путин в здании МИД простился с трагически погибшим в Анкаре российским послом Андреем Карловым.

    Российский лидер возложил бордовые розы к гробу погибшего посла. Некоторое время Путин провел рядом с гробом. Он постоял, склонив голову в прощальном поклоне, тем самым отдавая дань заслугам трагически погибшего Карлова. Президент России выразил соболезнования матери посла Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

    Для участия в церемонии прощания с послом президент России на день перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию.

    В последний путь Андрея Карлова также провожали председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. Цветы к гробу возложил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД.

    Позже пройдет отпевание Андрея Карлова в храме Христа Спасителя. Обряд проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Прямая трансляция церемонии прощания с Андреем Карловым была доступна на сайте НТВ.

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