Турция подтверждает связи убийцы посла РФ со сторонниками Гюлена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара располагает информацией о связи убийцы российского посла с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена.Anadolu.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена».
Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировал спецназ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», идет расследование.
Ранее власти Турции обвиняли проповедника Гюлена в причастности к попытке переворота в стране 16 июля 2016 года. Он скрывается в США, Турция требует его экстрадиции.
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