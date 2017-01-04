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  • 04.01, 01:55

СМИ: убийца посла РФ в Турции несколько месяцев собирал о нем информацию

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СМИ: убийца посла РФ в Турции несколько месяцев собирал о нем информацию

СМИ: убийца посла РФ в Турции несколько месяцев собирал о нем информацию

По сведениям сыщиков, занимающихся расследованием убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, Мевлют Мерт Алтынташ с октября собирал данные о нем в Интернете.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, 19 декабря 2016 года застреливший в спину российского посла Андрея Карлова, собирал информацию о нем в течение нескольких месяцев.

Сыщики установили, что убийца еще в октябре просматривал видеозаписи с российским дипломатом в Интернете и собирал о Карлове информацию, воспользовавшись компьютером своего бывшего соседа по комнате, адвоката.

Следователи также собирают информацию, с кем с октября до дня преступления встречался убийца.

Напомним, 62-летний посол РФ Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. Российского посла расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, проникший на мероприятие в деловом костюме по служебному удостоверению. После нападения убийца был ликвидирован спецназом.

Правоохранители России и Турции ведут расследование теракта, задержаны девять человек. Ранее в МВД Турции заявили, что убийца действовал не один.

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