СМИ: убийца посла РФ в Турции несколько месяцев собирал о нем информацию

По сведениям сыщиков, занимающихся расследованием убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, Мевлют Мерт Алтынташ с октября собирал данные о нем в Интернете.Anadolu, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, 19 декабря 2016 года застреливший в спину российского посла Андрея Карлова, собирал информацию о нем в течение нескольких месяцев.
Сыщики установили, что убийца еще в октябре просматривал видеозаписи с российским дипломатом в Интернете и собирал о Карлове информацию, воспользовавшись компьютером своего бывшего соседа по комнате, адвоката.
Следователи также собирают информацию, с кем с октября до дня преступления встречался убийца.
расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, проникший на мероприятие в деловом костюме по служебному удостоверению. После нападения убийца был ликвидирован спецназом.
Правоохранители России и Турции ведут расследование теракта, задержаны девять человек. Ранее в МВД Турции заявили, что убийца действовал не один.
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