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  • 24.12, 23:02

Глава МВД Турции: убийца посла не был террористом-одиночкой

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Глава МВД Турции: убийца посла не был террористом-одиночкой

Глава МВД Турции: убийца посла не был <nobr>террористом-одиночкой</nobr>

Власти Турции считают доказанной связь убийцы посла РФ со сторонниками оппозиционера Фетхуллаха Гюлена из организации ФЕТО. Об этом в субботу заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Сулейман Сойлу, глава МВД Турции: «Мы работаем над тем, чтобы выявить связи террориста внутри Турции и за ее пределами. Сейчас четко определена связь убийцы с террористической организацией ФЕТО. Покушение на посла РФ — это не результат личной инициативы нападавшего».

По словам министра, следствие уже выяснило «очень важные подробности», но на данном этапе считает нецелесообразным их обнародовать. Сойлу подчеркнул, что работа идет «в тесной связи с экспертами из России».

Глава МВД Турции также отметил, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на посла Карлова являются частью одного плана, передает ТАСС.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшим оказался бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он был уничтожен. В Турции атаку связали с Гюленом, которого власти считают ответственным за попытку переворота в стране, совершенную в июле 2016 года.

Новые детали и свежие подробности расследования убийства российского посла в Турции смотрите завтра в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

Кадры с места убийства российского посла в Турции облетели весь мир. Шокированные бесчеловечным поступком люди несут цветы и свечи к посольствам России в разных странах.

Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.

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