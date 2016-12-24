Глава МВД Турции: убийца посла не был террористом-одиночкой

Власти Турции считают доказанной связь убийцы посла РФ со сторонниками оппозиционера Фетхуллаха Гюлена из организации ФЕТО. Об этом в субботу заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
По словам министра, следствие уже выяснило «очень важные подробности», но на данном этапе считает нецелесообразным их обнародовать. Сойлу подчеркнул, что работа идет «в тесной связи с экспертами из России».
Глава МВД Турции также отметил, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на посла Карлова являются частью одного плана, передает ТАСС.
был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшим оказался бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, он был уничтожен. В Турции атаку связали с Гюленом, которого власти считают ответственным за попытку переворота в стране, совершенную в июле 2016 года.
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Кадры с места убийства российского посла в Турции облетели весь мир. Шокированные бесчеловечным поступком люди несут цветы и свечи к посольствам России в разных странах.Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.
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