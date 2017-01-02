Представитель Трампа: США не могут доказать причастность хакеров из РФ к атакам на выборы

У американской разведки нет убедительных доказательств причастности России к хакерским атакам, якобы повлиявшим на ход выборов в США. Об этом в эфире Fox News заявил представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предостерег от поспешных обвинений в адрес Москвы. По его словам, любые заявления на этот счет должны иметь под собой доказательства. Также Трамп пообещал в ближайшие дни представить новую информацию о кибератаках. При этом он выразил личное мнение, что Москва к ним непричастна.
введении новых антироссийских санкций. Одной из мер стала высылка из страны 35 российских дипломатов. Действующая администрация Белого дома обвиняет Россию в причастности к кибератакам «против американской избирательной системы», которые якобы помогли Трампу выиграть президентские выборы.
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