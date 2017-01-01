Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США

Избранный президент США заявил, что атаковать системы демократов мог
Reuters.
«кто-либо другой», но не Россия.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Я знаю то, чего другие не знают. Вы будете уведомлены об этом во вторник или среду».
Также избранный президент США поздравил в Twitter всех своих «многочисленных врагов».
Дональд Трамп: «С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать».
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2016 г.
В октябре разведка США заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. В конце декабря США заявили о дополнительных санкциях в отношении России в связи с кибератаками и выслали из страны всех дипломатов РФ.
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