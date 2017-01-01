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  • 01.01, 07:11

Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США

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Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США

Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США

Избранный президент США заявил, что атаковать системы демократов мог «кто-либо другой», но не Россия.

Также Дональд Трамп заявил, что знает многое о деле «русских хакеров», чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе, сообщает Reuters.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Я знаю то, чего другие не знают. Вы будете уведомлены об этом во вторник или среду».

Трамп выразил надежду на то, что США сохранят «отличные отношения» со многими государствами, включая РФ и Китай.

Также избранный президент США поздравил в Twitter всех своих «многочисленных врагов».

Дональд Трамп: «С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать».




В октябре разведка США заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. В конце декабря США заявили о дополнительных санкциях в отношении России в связи с кибератаками и выслали из страны всех дипломатов РФ.

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