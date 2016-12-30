Божена Рынска назвала 86% россиян «дрянным народом»

Блогерша Божена Рынска попыталась объяснить свои радостные эмоции, возникшие после гибели журналистов НТВ в результате крушения
Ту-154, и заодно оскорбила большую часть населения России.
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Божена Рынска: «Мне жаль, что так невольно произошло. Я всего лишь чувствовала ликование от того, что люди, чуть не убившие меня, сами отправились в ад. Я испытала торжество, вылила его на эмоциях, ну и понеслась писать губерния по кочкам».
Она добавила, что радоваться смерти врага — это ее «конституционное право». Также Рынска выразила негативное отношение к подавляющему большинству российских граждан.
Божена Рынска: «Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной».
поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Она поблагодарила бога за то, что журналисты стали жертвами этой трагедии. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия», а пользователи Сети призвали лишить блогершу гражданства.
Ранее Рынска уже отличалась скандальными заявлениями. Так, в 2013 году она резко выказалась о столичных пенсионерах. Комментируя выборы главы города, она назвала пенсионеров «поколением дожития», которое своим «тупорылым голосованием» влияет на цветущую и созидающую жизнь.
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