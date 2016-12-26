Песков назвал «уродливыми проявлениями безумия» слова Божены Рынски о гибели журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поражен словами блогерши Божены Рынски о гибели тележурналистов в катастрофе Ту-154 в Сочи.
Накануне Рынска поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Она поблагодарила бога за то, что журналисты стали жертвами этой трагедии. При этом блогерша выразила сожаление, что в авиакатастрофе не погибли все сотрудники телеканала НТВ.
Слова Рынски вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей потребовали призвать блогершу к ответу. Общественный деятель Мария Катасонова даже обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием завести на Рынску уголовное дело.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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