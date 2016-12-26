Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 18:02
Песков назвал «уродливыми проявлениями безумия» слова Божены Рынски о гибели журналистов. авиационные катастрофы и происшествия, блогосфера, Песков, скандалы, соцсети, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков назвал «уродливыми проявлениями безумия» слова Божены Рынски о гибели журналистов

39 комментариев

Песков назвал «уродливыми проявлениями безумия» слова Божены Рынски о гибели журналистов

Песков назвал «уродливыми проявлениями безумия» слова Божены Рынски о гибели журналистов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поражен словами блогерши Божены Рынски о гибели тележурналистов в катастрофе Ту-154 в Сочи.

    Дмитрий Песков: «В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения».

    Накануне Рынска поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Она поблагодарила бога за то, что журналисты стали жертвами этой трагедии. При этом блогерша выразила сожаление, что в авиакатастрофе не погибли все сотрудники телеканала НТВ.

    Слова Рынски вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей потребовали призвать блогершу к ответу. Общественный деятель Мария Катасонова даже обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием завести на Рынску уголовное дело.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru