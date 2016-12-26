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  • 26.12, 13:45

Пользователи соцсетей запустили акцию против Божены Рынски

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Пользователи соцсетей запустили акцию против Божены Рынски

Пользователи соцсетей запустили акцию против Божены Рынски

Божена Рынска оказалась в центре внимания пользователей российских социальных сетей. Они потребовали призвать скандальную блогершу к ответу за заявления, сделанные после крушения Ту-154 в Сочи.

Накануне Рынска поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Она поблагодарила бога за то, что журналисты стали жертвами этой трагедии. При этом блогерша выразила сожаление, что в авиакатастрофе не погибли все сотрудники телеканала НТВ.

Скандальные заявления Рынски сначала осудили в комментариях к ее постам. Затем протест охватил значительную часть аудитории Facebook и Twitter, а общественный деятель Мария Катасонова даже обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием привлечь Рынску к уголовной ответственности.

Мир раскололся не на либералов и демократов, опозицию и чего-то там, а на людей и нелюдей — холодных злорадных ублюдков …

Опубликовано Елизаветой Худяковой 25 декабря 2016 г.








Коллеги мои по глянцевой (теперь уже) журналистике. Мы все так любим про институт репутации говорить, в значении жаль, …

Опубликовано Sergey Minaev 25 декабря 2016 г.








Бабченко и Кирицина (Божена) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР

Опубликовано Виталием Милоновым 25 декабря 2016 г.


Сегодня же пользователи решили запустить акцию с хештегом #БоженуКОтвету, требуя наказать Рынску за циничные заявления.































Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.


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