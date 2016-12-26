Пользователи соцсетей запустили акцию против Божены Рынски

Божена Рынска оказалась в центре внимания пользователей российских социальных сетей. Они потребовали призвать скандальную блогершу к ответу за заявления, сделанные после крушения
поглумилась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Она поблагодарила бога за то, что журналисты стали жертвами этой трагедии. При этом блогерша выразила сожаление, что в авиакатастрофе не погибли все сотрудники телеканала НТВ.
Ту-154 в Сочи.
Скандальные заявления Рынски сначала осудили в комментариях к ее постам. Затем протест охватил значительную часть аудитории Facebook и Twitter, а общественный деятель Мария Катасонова даже обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием привлечь Рынску к уголовной ответственности.
Мир раскололся не на либералов и демократов, опозицию и чего-то там, а на людей и нелюдей — холодных злорадных ублюдков …Опубликовано Елизаветой Худяковой 25 декабря 2016 г.
Увольнение глупого недоразумения по имени Божена Курицына лишь подтверждает правоту шлагбаума, избившего эту малоизвестную светскую крысу.— Филипп Масловский (@soulstray) 25 декабря 2016 г.
➨ Божена Рынска поблагодарила Бога за смерть журналистов НТВ в авиакатастрофе ТУ 154. Поддержите петицию: https://t.co/xaTz56tLsB pic.twitter.com/XqvQApQ1mO— ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ ♥ (@peticiya_p) 25 декабря 2016 г.
Коллеги мои по глянцевой (теперь уже) журналистике. Мы все так любим про институт репутации говорить, в значении жаль, …Опубликовано Sergey Minaev 25 декабря 2016 г.
Божена? Да она Курицына. https://t.co/C1Fg79gDj5— prorabgrekov (@prorabgrekov) 12 декабря 2016 г.
Женя Курицына негодуэ https://t.co/7PWx1bbD2Y— Импѣрскiй в@тникъ (@Cotton_roarer) 12 декабря 2016 г.
Бабченко и Кирицина (Божена) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНРОпубликовано Виталием Милоновым 25 декабря 2016 г.
Сегодня же пользователи решили запустить акцию с хештегом #БоженуКОтвету, требуя наказать Рынску за циничные заявления.
Курицына должна кудахтать исключительно под шконкой на зоне #БоженуКОтвету— Владимир В. (@Velesrus) 25 декабря 2016 г.
#БоженуКОтвету Под суд тварь и в мужскую колонию!— Vlad Berezutskiy (@V1ad8) 25 декабря 2016 г.
Если человек по жизни 💩, то его лучше не трогать — вонять не будет.— pavelkvo (@pavelkvo) 25 декабря 2016 г.
А если оно само начало вонять, то его надо изолировать. #БоженуКОтвету
Это существо давно должно сидеть! #БоженуКОтвету! https://t.co/XBv7FESgIc— Алексей Трефилов (@alextref87) 25 декабря 2016 г.
#БоженуКОтвету— Мерджан Сербский (@MerdjanSerbskiy) 25 декабря 2016 г.
Убедительная просьба к власть имущим: Не оставлять без внимания подобные высказывания Рынской и иже с ней. Не гневите людей!
Лишить гражданства и выдворить из страны #БоженуКОтвету— lisak (@lisakov77) 25 декабря 2016 г.
#БоженуКОтвету свобода слова для некоторых превращается в свободу от совести.— ray in eye (@schegolevAlexx) 25 декабря 2016 г.
#БоженуКОтвету Существо,потерявшее человеческий облик,должно быть наказано по закону. https://t.co/XvNBh6Gz54— Александр Егоров (@E835XC) 25 декабря 2016 г.
Я как гражданин Российской Федерации против грязи в адрес погибших, такие как Рынска должны сидеть и точка! #БоженуКОтвету pic.twitter.com/mccRJTbs20— Максим Дементьев (@MaxDementiev) 25 декабря 2016 г.
#БоженуКОтвету— avera (@averaTV) 25 декабря 2016 г.
Читаешь и не веришь, что такие люди вообще существуют. Хватает же наглости и бесчеловечности.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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