Пользователи соцсетей запустили акцию против Божены Рынски

Божена Рынска оказалась в центре внимания пользователей российских социальных сетей. Они потребовали призвать скандальную блогершу к ответу за заявления, сделанные после крушения Ту-154 в Сочи.

Мир раскололся не на либералов и демократов, опозицию и чего-то там, а на людей и нелюдей — холодных злорадных ублюдков … Опубликовано Елизаветой Худяковой 25 декабря 2016 г.

Увольнение глупого недоразумения по имени Божена Курицына лишь подтверждает правоту шлагбаума, избившего эту малоизвестную светскую крысу. — Филипп Масловский (@soulstray) 25 декабря 2016 г.

➨ Божена Рынска поблагодарила Бога за смерть журналистов НТВ в авиакатастрофе ТУ 154. Поддержите петицию: https://t.co/xaTz56tLsB pic.twitter.com/XqvQApQ1mO — ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ ♥ (@peticiya_p) 25 декабря 2016 г.

Коллеги мои по глянцевой (теперь уже) журналистике. Мы все так любим про институт репутации говорить, в значении жаль, … Опубликовано Sergey Minaev 25 декабря 2016 г.

Бабченко и Кирицина (Божена) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР Опубликовано Виталием Милоновым 25 декабря 2016 г.

Курицына должна кудахтать исключительно под шконкой на зоне #БоженуКОтвету — Владимир В. (@Velesrus) 25 декабря 2016 г.

#БоженуКОтвету Под суд тварь и в мужскую колонию! — Vlad Berezutskiy (@V1ad8) 25 декабря 2016 г.

Если человек по жизни 💩, то его лучше не трогать — вонять не будет.

А если оно само начало вонять, то его надо изолировать. #БоженуКОтвету — pavelkvo (@pavelkvo) 25 декабря 2016 г.

#БоженуКОтвету

Убедительная просьба к власть имущим: Не оставлять без внимания подобные высказывания Рынской и иже с ней. Не гневите людей! — Мерджан Сербский (@MerdjanSerbskiy) 25 декабря 2016 г.

Лишить гражданства и выдворить из страны #БоженуКОтвету — lisak (@lisakov77) 25 декабря 2016 г.

#БоженуКОтвету свобода слова для некоторых превращается в свободу от совести. — ray in eye (@schegolevAlexx) 25 декабря 2016 г.

Я как гражданин Российской Федерации против грязи в адрес погибших, такие как Рынска должны сидеть и точка! #БоженуКОтвету pic.twitter.com/mccRJTbs20 — Максим Дементьев (@MaxDementiev) 25 декабря 2016 г.

#БоженуКОтвету

Читаешь и не веришь, что такие люди вообще существуют. Хватает же наглости и бесчеловечности. — avera (@averaTV) 25 декабря 2016 г.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров. Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.