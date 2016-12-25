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  • 26.12, 02:55

На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ

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На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ

На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ

Общественный деятель Мария Катасонова обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием привлечь блогершу Божену Рынску к уголовной ответственности.

Текст заявления Катасонова опубликовала на своей странице в Twitter. Она считает, что Рынска нарушила 282-ю статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».




Ранее Божена Рынска опубликовала в Facebook пост, в котором выразила сожаление, что в авиакатастрофе Ту-154 погибли «не все сотрудники НТВ, а всего трое». Позже пост по неизвестной причине исчез, но был опубликован новый, в котором блогерша обвинила НТВ в попытке довести ее до самоубийства. Пользователи Facebook позицию Рынски раскритиковали.

На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ. авиационные катастрофы и происшествия, блогосфера, Следственный комитет, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ. авиационные катастрофы и происшествия, блогосфера, Следственный комитет, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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