На Божену Рынску заявили в СК после ее циничных слов о погибших сотрудниках НТВ

Общественный деятель Мария Катасонова обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием привлечь блогершу Божену Рынску к уголовной ответственности.
Написала заявление на Божену в СК РФ @sledcom_rf.— Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) 25 декабря 2016 г.
Такое нельзя оставлять безнаказанным. Это за гранью добра и зла. pic.twitter.com/2pt8GzVXuG
Ранее Божена Рынска опубликовала в Facebook пост, в котором выразила сожаление, что в авиакатастрофе Ту-154 погибли «не все сотрудники НТВ, а всего трое». Позже пост по неизвестной причине исчез, но был опубликован новый, в котором блогерша обвинила НТВ в попытке довести ее до самоубийства. Пользователи Facebook позицию Рынски раскритиковали.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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