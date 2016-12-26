Пользователи Интернета требуют лишить Божену Рынску гражданства

Десятки тысяч пользователей Интернета поставили свои подписи под петицией с требованием лишить скандальную блогершу Божену Рынску гражданства.поглумилась над гибелью журналистов телеканала НТВ.
На настоящий момент петицию с требованием «лишить российского гражданства Божену Рынску и выдворить за пределы страны» поддержали более 30 тысяч человек.
запустили акцию с хештегом #БоженуКОтвету, требуя наказать Рынску за циничные заявления. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия».
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