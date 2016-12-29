Асад: Россия в Сирии защищает безопасность и европейских народов

Башар Асад считает, что достигнутые договоренности о перемирии в Сирии впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации в стране.договоренности о прекращении боевых действий. Они, считает Асад, впервые создали перспективную основу того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии и начать процесс по реформированию Конституции и созданию новых законных органов власти.
Также сирийский лидер, заявил Косачёв, призвал страны Запада, прежде всего входящие в Евросоюз, подключиться к договоренностям, передает ТАСС.
При этом Асад подчеркнул, что Россия, оказывая Сирии поддержку в борьбе с терроризмом, «защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но и европейских народов».
Дамаску и сирийской оппозиции удалось договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. Президент подчеркнул, что достигнутые договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном.
В свою очередь Сергей Шойгу отметил, что перемирие в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Также министр обороны заявил, что теперь в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки войск. Президент с предложением согласился, подчеркнув, что Россия и дальше будет помогать сирийским властям в борьбе с терроризмом.
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