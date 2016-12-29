Путин и Эрдоган поддержали перемирие между Дамаском и оппозицией

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили договор о перемирии между Дамаском и оппозицией.
Также Путин и Эрдоган высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом и обратили внимание на то, что перемирие в Сирии не распространяется на террористические группировки, сообщили в пресс-службе Кремля.
В свою очередь пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что в Анкаре довольны тем, что Россия выступила гарантом перемирия, которое стало «очень важным шагом для решения сирийского кризиса», передает РИА Новости.
Дамаску и сирийской оппозиции удалось договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. Президент подчеркнул, что достигнутые договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном.
При этом Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Также министр обороны отметил, что теперь в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки войск. Президент с предложением согласился.
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