СМИ: Обама сегодня объявит новые санкции «за атаки русских хакеров»

Американские СМИ утверждают, что о введении новых антироссийских санкций уходящий президент США Барак Обама объявит в четверг.CNN, в четверг будет озвучен официальный ответ со стороны Вашингтона на кибератаки против американских политических институтов, якобы совершенные «хакерами из России». По сведениям журналистов телеканала, «будут озвучены имена лиц, причастных ко взлому систем Национального комитета Демократической партии США», а также к публикации украденных хакерами данных на сайте WikiLeaks.
Также сообщается, что в связи с этим со стороны США будут расширены антироссийские санкции. По информации телеканала, Вашингтон также готовит «некие секретные меры», подробности о которых пока не будут разглашены, и которые якобы будут реализованы в то время, «которое выберет администрация» действующего президента США Обамы.
экономических и дипломатических санкций. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что «кибератаки российских хакеров оказали значительное влияние» на результаты выборов президента Соединенных Штатов.
В МИД РФ назвали эти сообщения «„новогодним приветом“ от команды Обамы, готовящейся к выселению из Белого дома». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в Москве уже «устали от лжи про „русских хакеров“».
Напомним, администрация Белого дома обвиняет Россию в попытках повлиять на ход президентских выборов с помощью кибератак. Сайт WikiLeaks перед выборами опубликовал электронную переписку Хиллари Клинтон и Джона Подесты, главы избирательной кампании кандидата от демократов, вызвавшую скандал. Демпартия США во главе с Обамой и Клинтон сразу же обвинила неких «русских хакеров» в причастности к публикациям WikiLeaks. При этом многие американские эксперты уверены, что никаких кибератак не было вообще, и что скандальные публикации были вызваны утечкой данных, спланированной кем-то из противников Клинтон в Демократической партии.
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