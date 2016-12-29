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  • 29.12, 06:24

Эксперты: автоматика грузовика спасла десятки жизней при теракте в Берлине

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  • Фото Reuters © 2016, Hannibal Hanschke
Эксперты: автоматика грузовика спасла десятки жизней при теракте в Берлине

Эксперты: автоматика грузовика спасла десятки жизней при теракте в Берлине

Эксперты: автоматика грузовика спасла десятки жизней при теракте в Берлине
  • Фото Reuters © 2016, Hannibal Hanschke

    • Немецкие эксперты установили, что сработавшая автоматика тормозной системы грузовика позволила избежать еще больших жертв во время теракта в Берлине.

    Как пишет Süddeutsche Zeitung, немецкие эксперты обследовали грузовик, с помощью которого террорист Анис Амри убивал посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Специалисты пришли к выводу, что управляемый террористом грузовик остановила и заблокировала сработавшая автоматическая тормозная система. Экспертная комиссия предполагает, что эта встроенная система безопасности грузового автомобиля спасла жизни десяткам людей.

    Ранее сообщалось о задержании предполагаемого сообщника берлинского террориста Амри, 40-летнего гражданина Туниса.

    Напомним, кровавый теракт произошел вечером 19 декабря. Грузовик, которым управлял террорист, протаранил посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. До этого Амри застрелил польского водителя грузовика и захватил машину. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». 24-летний террорист скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в Италии и ликвидирован в перестрелке с полицией.

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