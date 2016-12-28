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  • 28.12, 18:18

В Германии задержали сообщника берлинского террориста

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В Германии задержали сообщника берлинского террориста

В Германии задержали сообщника берлинского террориста

Полицейские задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста Аниса Амри, въехавшего в толпу на рождественском рынке.

Как сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, им оказался 40-летний гражданин Туниса.

По предварительной версии, Амри поддерживал с задержанным постоянный контакт. Следствие прорабатывает эту версию после того, как были проанализированы данные с мобильного телефона, который принадлежал исполнителю теракта. Сообщается, что ордер на арест подозреваемого пока не выдан.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

По подозрению в совершении полицейские объявили в розыск 24-летний тунисца Аниса Амри. Позже он был убит в перестрелке с полицией в Италии.

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