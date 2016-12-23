Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста

Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что в перестрелке в Милане убит тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.
При этом Миннити подчеркнул, что в Италии на высоком уровне принимаются меры, которые позволяют «идентифицировать и нейтрализовать» человека, находящегося в бегах при его въезде в страну.
Перед началом экстренной пресс-конференции Миннити источники в спецслужбах Италии сообщили, что отпечатки пальцев застреленного в Милане человека совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине.
По информации полиции, Амри был остановлен на одной из площадей в пригороде Милана для проверки документов. После между ним и правоохранителями завязалась перестрелка. В результате в плечо был ранен один из стражей порядка, а предполагаемый террорист убит.
подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. По предварительной информации, он врезался в толпу людей на угнанном грузовике. В результате 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Ответсвенность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».
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