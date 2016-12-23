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  • 23.12, 14:57
Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста. Берлин, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста

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Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста

Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста

    Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что в перестрелке в Милане убит тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

    Марко Миннити: «Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри».

    При этом Миннити подчеркнул, что в Италии на высоком уровне принимаются меры, которые позволяют «идентифицировать и нейтрализовать» человека, находящегося в бегах при его въезде в страну.

    Перед началом экстренной пресс-конференции Миннити источники в спецслужбах Италии сообщили, что отпечатки пальцев застреленного в Милане человека совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине.

    По информации полиции, Амри был остановлен на одной из площадей в пригороде Милана для проверки документов. После между ним и правоохранителями завязалась перестрелка. В результате в плечо был ранен один из стражей порядка, а предполагаемый террорист убит.

    Тунисца Аниса Амри подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. По предварительной информации, он врезался в толпу людей на угнанном грузовике. В результате 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Ответсвенность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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